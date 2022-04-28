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Ігор Терехов: Навчальний рік закінчиться 3 червня

Ігор Терехов: Навчальний рік закінчиться 3 червня

Харківський міський голова Ігор Терехов провів нараду з питань організації закінчення навчального року, вступної кампанії та підготовки до наступного навчального року.Як повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко, поки що заняття продовжуються дистанційно, і вчителі розпочинають уроки не о 9:00, а о 10:00, щоб дітям, які перебувають за кордоном, було комфортно починати навчання через різницю в часі.Ольга Деменко зауважила, що уроки також орієнтовані на надання психологічної підтримки, а для маленьких дітей намагаються проводити ще й розважальні заходи.«Якщо дитина засвоїла 50% матеріалу – має право переходити до наступного класу. Для нас головне, щоб діти були в безпеці та здорові, а решті ми навчимо», – наголосила директор департаменту.За її словами, у Харкові залишилося 48% школярів та 35% дошкільнят.

Агентство Телевидения Новости

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