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В окупованій Борової люди не можуть отримати меддопомогу

В окупованій Борової люди не можуть отримати меддопомогу

Первинна ланка медицини наразі в громаді практично відсутня: більшість лікарів виїхали, в сільських амбулаторіях та фельдшерсько-акушерських пунктах немає ліків. В селі Ізюмське внаслідок воєнних дій медична амбулаторія повністю зруйнована, – повідомляєть у Борівській сільраді.

Єдине, що діє – Борівська центральна лікарня. Лікарі та медичний персонал вторинної ланки медицини продовжують надавати послуги людям в умовах воєнного стану та окупації, приймають пацієнтів, надають їм допомогу Але доїхати до неї можуть не всі.

Агентство Телевидения Новости

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