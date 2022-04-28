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Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріл Покотилівки

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через обстріл Покотилівки

Сьогодні військовослужбовці ЗС РФ обстріляли смт Покотилівка Харківського району: загинуло двоє чоловіків, ще сім мирних мешканців отримали поранення. Пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу, повідомляє прокуратура Харківської області.

Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за участі прокурорів Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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