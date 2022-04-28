Під Харковом обстрілу зазнало селище Котляри: вбито мирного мешканця

Сьогодні вдень окупанти обстріляли селище Котляри Харківського району: під час обстрілу загинув 53-річний чоловік. Місцева мешканка отримала поранення, повідомляє прокуратура Харківської області.

Зруйновано житлові будинки.

Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за участі прокурорів Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости