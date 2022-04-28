Навчальний рік у школах Харківської області завершиться 10 червня

Як повідомили у Департаменті науки і освіти ХОВА, для випускників, які через бойові дії не зможуть отримати атестат, передбачено спеціальну процедуру.

За стандартною процедурою випускникам вручать атестати про закінчення загальної середньої освіти в тих закладах, де вони зараз навчаються.

«Випускники шкіл Харківської області отримають атестати до 10 червня. Для тих випускників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або з якими відсутній зв’язок чи в інших критичних обставинах, термін отримання атестату подовжено до грудня 2022 року», – зазначили в Департаменті.

Нагадаємо, в цьому році по всій території України скасовано проведення Зовнішнього незалежного оцінювання. За даними Департаменту науки і освіти ХОВА, проведення Мультидисциплинарного іспиту в Харківській області наразі в стадії обговорення – є ймовірність, що його скасують для харківських випускників. Остаточно про це буде повідомлено пізніше.

Агентство Телевидения Новости