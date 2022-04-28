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5 загиблих, 11 поранених: обстріли Харкова та області не припиняються

5 загиблих, 11 поранених: обстріли Харкова та області не припиняються

Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. 2 мирних мешканців загинули, 4 харків’ян поранено, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах – 1 поранений, в Котлярах – 1 поранений, 1 людина загинула. У Покотилівці – 5 поранених і 2 загиблих.

«Вкотре закликаю всіх бути максимально обережними, не без потреби не покидати укриттів.

Попри постійні обстріли і ризик – комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру. Щодня ремонтують покрівлі, закривають вибиті вікна, розчищають вулиці.

У Дергачах комунальні служби відновили пошкоджений газопровід та повернули електрику в будинки більше ніж 1,5 тис. мешканців. У Чугуєві відновили водопостачання.

Сьогодні окупанти здійснили чергову спробу наступати від Ізюму в напрямках Бражківки, Довгенького та Великої Комишувахи. Але зазнали великих втрат і змушені були відступити. Наші захисники героїчно тримають оборону. Ворог несе великі втрати.

Наші підрозділи ЗСУ звільнили від окупантів селище Кутузівка на схід від Харкова», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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