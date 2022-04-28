За викрадення позашляховика у Харкові затримано поліцейського

У Харкові працівник поліції незаконно, без відома і згоди власника заволодів автомобілем Toyota Land Cruiser Prado вартістю понад 800 тисяч гривень, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Сьогодні співробітнику поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 289 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури співробітнику поліції повідомлено про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Агентство Телевидения Новости