У США підтримали закон про ленд-ліз для України

Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України: закон було розглянуто Палатою представників та проголосовано сьогодні у США, пише УНІАН.

Що змінює цей закон для України?

У тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних засобів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та інших цілей.Після прийняття акта голова Білого Дому зобов’язаний протягом 60 днів встановити прискорені процедури доставки продукції.Закон про ленд-ліз дозволяє значно прискорити постачання нам озброєння, транспорту, продовольства та допомоги з США. І все це дозволить нам вибити російську армію із наших територій.Також слід розуміти, що ленд-ліз означає впевненість США у перемозі України над росією.

«Це важлива перемога нашого незламного народу, який зміг об’єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом», – сказав голова ВП Андрій Єрмак.

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