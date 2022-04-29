Администрация Байдена направляет в Конгресс США запрос на помощь Украине в размере $33 млрд.

● Как сообщает CNBC, 33 млрд включают в себя $20,4 млрд на военную помощь и помощь в обеспечении безопасности. Из них $5 млрд в виде дополнительных полномочий на выделение средств, $6 млрд – на инициативу содействия безопасности Украины и $4 млрд на программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

● В письме, сопровождающем его запрос в Конгресс, Байден предупредил законодателей, что цена отказа от проверки Путина будет намного выше, чем нынешнее политическое предложение.

Докладніше про те, як буде розподілено пакет допомоги від США на 33 млрд доларів. До пакету допомоги входять:

● більше артилерії, бронетехніки, а також протитанкових ракет та зенітних комплексів;

● допомога у нарощуванні можливості України з ведення кібервійни;

● більше обміну розвідувальними даними;

● підтримку у виробництві боєприпасів;

● допомога у знешкодженні мін та інших вибухових речовин, а також у захисті України від хімічних, біологічних та «брудних» бомб;

● подальше нарощування присутності США на східному фланзі НАТО.

-----

Палата представителей одобрила законопроект, предполагающий конфискацию правительством США попавшей под санкции российской собственности с целью ее продажи и оказания помощи Украине. Документ поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

● Президенту США следует принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции. Кроме того, речь идет об активах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки руководителям РФ.

В документе уточняется, что данные меры должны быть приняты в том числе в отношении российских энергетических компаний. Вырученные средства предполагается направить на восстановление Украины.

Источник: https://t.me/Sharpreview/

Новости портала «Весь Харьков»