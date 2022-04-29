Война в Украине вызовет «крупнейший товарный шок» с 1970-х годов — Всемирный банк

В новом прогнозе Всемирного банка говорится, что сбои, вызванные войной, будут способствовать огромному росту цен на товары, начиная от природного газа, а заканчивая пшеницей и хлопком. Повышение цен «начинает иметь очень большие экономические и гуманитарные последствия», — подчёркивают авторы доклада.

По данным Всемирного банка, цены на энергоносители вырастут более чем на 50%, что приведет к росту счетов для населения и предприятий. Больше всего вырастет цена на природный газ в Европе, стоимость которого увеличится более чем в два раза. По прогнозам, цены только в ближайшие 2 года будут снижены, но даже тогда они останутся на 15% выше чем в прошлом году.

По словам Всемирного банка, с апреля 2020 года до марта 2022 года наблюдается «самый большой 23-месячный рост цен на энергоносители с момента скачка цен на нефть в 1973 году», когда кризис на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/57211

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