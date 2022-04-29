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Финляндия передаст Украине большую часть конфискованной криптовалюты

Финляндия передаст Украине большую часть конфискованной криптовалюты

Министр финансов Финляндии Анника Саарико анонсировала очередной благотворительный транш Украине. Страна передаст “больше половины” конфискованной криптовалюты, оцениваемой в 73 млн евро.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat. Эти средства конфисковала финская таможня еще в 2016 году. На тот момент банк биткоинов оценивался в 20 млн.

За прошедшие годы курс криптовалюты существенно вырос. Сейчас эти активы оцениваются уже в 73 млн евро. В Украину направят “больше половины” от этой суммы.

Криптовалюта была конфискована в ходе расследования нескольких крупных дел, в том числе по торговле наркотиками. Финляндия выступала своеобразным “перевалочным пунктом” для злоумышленников.

Решение о предоставлении помощи будет утверждено в ближайшие недели. Окончательная сумма пока что неизвестна, но глава Минфина Анника Саарико утверждает, что она будет “значительной”.

Также политик отметила, что средства, возможно, поступят несколькими траншами. Часть из них в обязательном порядке направят на восстановление инфраструктуры.

Источник: incrypted.com

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