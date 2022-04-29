Финляндия передаст Украине большую часть конфискованной криптовалюты

Министр финансов Финляндии Анника Саарико анонсировала очередной благотворительный транш Украине. Страна передаст “больше половины” конфискованной криптовалюты, оцениваемой в 73 млн евро.

Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat. Эти средства конфисковала финская таможня еще в 2016 году. На тот момент банк биткоинов оценивался в 20 млн.

За прошедшие годы курс криптовалюты существенно вырос. Сейчас эти активы оцениваются уже в 73 млн евро. В Украину направят “больше половины” от этой суммы.

Криптовалюта была конфискована в ходе расследования нескольких крупных дел, в том числе по торговле наркотиками. Финляндия выступала своеобразным “перевалочным пунктом” для злоумышленников.

Решение о предоставлении помощи будет утверждено в ближайшие недели. Окончательная сумма пока что неизвестна, но глава Минфина Анника Саарико утверждает, что она будет “значительной”.

Также политик отметила, что средства, возможно, поступят несколькими траншами. Часть из них в обязательном порядке направят на восстановление инфраструктуры.

Источник: incrypted.com

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