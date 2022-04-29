Выживших под Киевом морпехов рф ликвидировали на Донбассе

Военнослужащие 155-ой отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, Владивосток) продолжают умирать в ходе “специальной военной операции” на территории Украины, пишет журналист Роман Цымбалюк на своей странице в Facebook.

После неудачной попытки захватить Киев (где было потеряно около 50% личного состава), подразделения бригады были переброшены на Донецкое направление, где их в очередной раз разбили ВСУ.

По имеющейся информации, полностью уничтожен гранатометный взвод и рота из состава батальона морской пехоты 155 обр мп. Потери среди личного состава: 33 погибших (в том числе командир роты), больше 15 раненых, 4 пропали без вести (сгорели в технике).

Источник: sprotyv.info

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