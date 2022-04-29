Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:36
Просмотров: 77

Правительство Швеции выступает против референдума о членстве в НАТО

Правительство Швеции выступает против референдума о членстве в НАТО

Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде, передает Sverige Radio.

«Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. Подобные вопросы редко выносятся на референдум хоть где-нибудь. У большинства стран НАТО его не было», — заявила Линде.

Ранее с инициативой о проведении референдума выступила глава Левой партии Швеции Нуши Дадгостар, заявив, что «из-за НАТО на поле боя могут оказаться не только сыновья и дочери политиков, но и шведский народ».

Источник: https://t.me/vekha/37367

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Швеція відродила агентство по боротьбі з фейками на тлі можливої агресії РФ
07.02.2022 08:01    302
В Швеции разрабатывают систему водородных топливных элементов для велосипедов
21.01.2022 10:01    1069
Разработаны гибкие микророботы для сращивания поврежденных костей — они затвердевают, приобретая нужную форму
19.01.2022 09:31    674
США поддержат вступление в НАТО Финляндии и Швеции — заявление
13.01.2022 06:15    451
Дрон із дефібрилятором врятував чоловіка із серцевим нападом
07.01.2022 11:07    455
На півночі Швеції через морози призупинили рух потягів
07.12.2021 09:37    433
Появились первые литиевые аккумуляторы, сделанные полностью из переработанных батарей
14.11.2021 10:57    695
Збірна Швеції не приїде на чемпіонат світу з хокею з м’ячем до Росії. Раніше від участі відмовилися ще дві країни
26.08.2021 07:49    514
В Швеции прогнозируют большую войну в мире
31.07.2021 07:02    1013
РУССКАЯ УГРОЗА. Швеция и Финляндия проводят крупнейшие военные учения по отражению агрессии России
22.05.2021 09:22    624
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 