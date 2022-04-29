Правительство Швеции выступает против референдума о членстве в НАТО

Об этом заявила министр иностранных дел страны Анн Линде, передает Sverige Radio.

«Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. Подобные вопросы редко выносятся на референдум хоть где-нибудь. У большинства стран НАТО его не было», — заявила Линде.

Ранее с инициативой о проведении референдума выступила глава Левой партии Швеции Нуши Дадгостар, заявив, что «из-за НАТО на поле боя могут оказаться не только сыновья и дочери политиков, но и шведский народ».

Источник: https://t.me/vekha/37367

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