Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну (АУДІО)

Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну.

Про це свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині.

«Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку», – скаржиться окупант.

У голосових повідомленнях він детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений «новим поповненням».

«Тут все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров», – розповідає він.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому живе мріями про повернення додому. А там…

«Домой: детей, жену обнять. А потом – к блдям! Чтоб много-много, куча блдей было, и больше ничего не хочется» – резюмує росіянин.

Маючи такі «сімейні» цінності – не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. Але вони відповідатимуть за все!

Источник: ssu.gov.ua

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