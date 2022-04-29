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Видобуток нафти в Росії може впасти до рівня 2003 року

Видобуток нафти в Росії може впасти до рівня 2003 року

Видобуток нафти в Росії у 2022 році може впасти на 17%, що може стати найбільшим зменшенням видобутку з 1990-х років.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішні документи Міністерства економіки РФ.

Згідно з документом, видобуток російської нафти може знизитися до 433,8-475,3 млн тонн (8,68-9,5 млн барелів на добу) у 2022 році, порівняно з 524 млн тонн у 2021 році.

Як відзначає видання, це може стати найнижчим показником з 2003 року, коли видобуток російської нафти становив 421 мільйон тонн.

Мінекономрозвитку РФ також очікує падіння експорту нафти і газу. За прогнозами міністерства, експорт нафти зменшиться до 213-228 млн тонн (4,27-4,57 млн баррелів на добу) з 231 млн тонн у 2021 році.

Пізніше міністр фінансів Росії Антон Сілуанов у коментарі російським ЗМІ підтвердив цю оцінку.

"Зниження видобутку (нафти, – ред.) буде? Буде зниження видобутку. У яких обсягах? 17%, трохи менше, трохи більше? Можливо, так", – сказав міністр.

"Те, що ми враховували в поточній ситуації з курсом, обсягами видобутку та з цінами на енергоносії, – це так, у наших прогнозах враховується. Як далі йтимуть продажі енергоносіїв, зараз поки що складно оцінити", – додав Сілуанов.

За даними російських ЗМІ, видобуток нафти з конденсатом у Росії за перші два тижні квітня склав 1 392 тис. тонн, що на 112 тис. тонн або на 7,45% менше, ніж у березні.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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