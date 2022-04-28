Вибухи у Києві: відомо про 10 травмованих (відео)

Сьогодні о 20:13 до ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 та 2 поверхів.

О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. метрів. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи.

За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали – 10. Інформація уточнюється.

До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 бійців ДСНС.

Агентство Телевидения Новости