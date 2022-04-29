Битва за Донбас: офіцери РФ розстрілюють своїх солдат, щоб змусити їх наступати

Російські успіхи на Донбасі є обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ через сильний опір України, заявила британська розвідка.

«Битва за Донбас залишається головним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети – забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями. У цих областях бої були особливо важкими в районі Лисичанська і Сєвєродонецька, зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська. Через сильний опір України російські територіальні завоювання були обмеженими і досягнуті значними втратами для російських військ», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міноборони Великої Британії у твітері 29 квітня.

Більш того, як свідчать численні аудіоперехвати командуючим рф доводиться погрожувати та навіть розстрілювати власних солдат, які через втрати, відмовляються наступати.

Про це свідчить опублікована Службою безпеки України переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині.

Командир пише, що його підлеглі почали боятися, а він уже не може їх “підняти”, бо вони вже не мають ні моральних, ні фізичних сил.

“Навіть розстрілюю”, – скаржиться окупант, говорячи, що й це результату не приносить.

У голосових повідомленнях загарбник детально розказує, як його дістала війна і наскільки він невдоволений “новим поповненням”.

“Тут всі деморалізовані повністю. У ротах залишилося по 10-15 людей у кращому випадку. На доукомплектування відправили молодих, близько 60 людей… з них половина боягузів…, панікерів”, – розповів чоловік.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої й в офіцерів, а тому він живе мріями про повернення додому.

Агентство Телевидения Новости