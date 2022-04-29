Звільнення Руської Лозової: бої та паніка навколо евакуації

Бійці Збройних сил України увійшли до захопленого РФ село Руська Лозова, яке знаходиться неподалік Харкова. Про бої за визволення селища від російських окупантів напередодні у Facebook повідомив мер В’ячеслав Задоренко.

“За інформацією, яка надійшла до нас від перевіреного джерела з місцевих жителів, Збройні сили України зайшли до Руської Лозової! Зараз на околицях села досі точаться бої”, – наголосив він.

Водночас, Задоренко порадив дочекатися офіційного підтвердження від керівництва Харківської обласної військової адміністрації.

Вранці у пабликах з’явилась інформація про термінову евакуацію з селища

Але в ХОВА наголосили: станом на зараз Харківська обласна військова адміністрація централізованої евакуації із Руської Лозової та Лісного не проводить.

Якщо відповідне рішення буде ухвалене спільно із військовими – обов‘язково про нього повідомимо на офіційних ресурсах

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