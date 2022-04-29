ЗСУ збили ще один російський бомбардувальник на Харківщині

Про ситуацію на Харківщині станом на 29 квітня розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу російські окупаційні війська по Харкову здійснили 16 артилерійських обстрілів, 2 удари реактивними системами залпового вогню, а також нанесли один ракетний удар.

Від вогню росіян постраждали цивільні об’єкти у районах: райони ХТЗ, П’ятихатки, Салтівка (602-й мікрорайон), Північна Салтівка.

Артилерійські, мінометні та танкові удари наносили також по Кулиничам, Хролах, Котлярах, Покотилівці.

Сьогодні зранку окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Сокільники.

За добу в місті та області від обстрілів загинули 5 мирних жителів, 11 – отримали поранення.

Активні бої тривають на Ізюмському напрямку. Українська армія тримає позиції. За останню ніч противник не проводив активних наступальних дій, але вів активну розвідку.

ЗСУ збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Агентство Телевидения Новости