На Львівщині затримано харків’янина-ухилянта, який намагався незаконно виїхати за кордон

Поліція Львівської області викрила 51-річного мешканця Харкова, який підробив посвідчення військовозобов’язаного шляхом внесення в нього недостовірних відомостей щодо непридатності до військової служби у зв’язку із станом здоров’я. Пізніше чоловік пред’явив підроблений документ під час перетину державного кордону на пункті пропуску «Шегині». Про це повідомляє пресслужба ГУНП Львівської області.

Дізнавачі повідомили йому про підозру у скоєнні правопорушення, передбачених ч.1 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – обмеження волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває.

Загалом, від початку війни дізнавачі та слідчі поліції Львівщини відкрили 161 кримінальне провадження за ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. У 49 випадках досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду.

Нагадаємо, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у країні введено воєнний стан та розпочато мобілізацію до Збройних Сил України із встановленням обмежень щодо виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Агентство Телевидения Новости