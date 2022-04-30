Ворог знищив рідну хату: де жити та куди завертатись?

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України роз'яснює.

Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни.

Планується також, що люди, які втратили житло, зможуть отримати грошову компенсацію – її розмір визначатимуть після оцінки втраченого майна чи його пошкоджень.

З 30 березня у застосунку «Дія» можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення рф в Україну і податися на програму з відновлення житла.

Відеоінструкція як стати учасником цієї програми

Про корисні державні програми та проєкти, які допоможуть українцям знову знайти свій дах над головою – у матеріалі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за посиланням

https://www.minre.gov.ua/news/vorog-znyshchyv-ridnu-hatu-de-pochynaty-nove-zhyttya

Источник: https://t.me/vekha/37457

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