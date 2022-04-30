Норвегия закрывает границы и порты для российских грузовых судов и яхт

"Санкции – наш наиболее важный инструмент давления на российский режим. Критически важно, чтобы Европейский Союз и другие страны продолжали уменьшать способность россии финансировать войну в Украине", – говорит министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфелдт.

Запрет вступит в силу 7 мая. Она не будет влиять на российские рыболовные суда в Баренцевом море, в отношении которых рф и Норвегия имеют отдельный договор.

Источник: https://t.me/vekha/37466

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