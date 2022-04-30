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Перестрілка бурятів з чеченцями – окупанти не можуть поділити здобич та не бажають іти в наступ

Перестрілка бурятів з чеченцями – окупанти не можуть поділити здобич та не бажають іти в наступ

В окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії і «нерівноправність» умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості «загороджувальних загонів». Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тим, хто намагається відступати.

Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого. Основний «зиск» від мародерства отримують ті ж чеченці.

З причини небажання брати участь у наступальних діях виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни жаліються місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

З’ясувалось, що російським контрактникам була обіцяна операція за «кримським сценарієм». Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось вести подальшу службу. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів увезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулись.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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