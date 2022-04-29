На окупованих територіях рашисти полюють на автівки та зброю

Військовослужбовці ЗС росії викрали з приміщення одного з відділень поштового оператора в Куп’янську зброю, яка зберігалась у спеціальній кімнаті, а саме пістолети і револьвери в кількості понад 20 штук, а також близько 700 набоїв. Крім того, окупанти заволоділи 11 автівками.

Також військовослужбовці ЗС рф вчинили аналогічний злочин у Балаклії: викрали з відділення поштового оператора револьвери, пістолети в кількості майже 30 штук, майже 1 тисячу набоїв та заволоділи 12 автомобілями.

Крім незаконного заволодіння майном, окупанти неодноразово намагалися знищити будівлі поштових відділень. Внаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль підприємства та будівлю в Основ’янському районі Харкова.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі УСБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости