На Донеччині підірвали залізничний міст разом із ворожим потягом

Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на пресслужбу ООС.

Як уточнили в ООС, міст підірвали разом із вагонами окупантів. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

«Підірвали міст із ворожими вагонами… Але що саме в них було – невідомо. Чи цистерни, чи вантажні вагони – ми не знаємо», – зазначили в ООС.

Зазначимо, селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов’янська. Раніше розвідка Великої Британії звітувала, що найбільш напружену ситуацію на Донбасі фіксують біля Лисичанська та Сєвєродонецька зі спробою просування на південь від Ізюма до Слов’янська.

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