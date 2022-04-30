На 9 травня путін оголосить мобілізацію – The Daily Mail

Як вважають у Великій Британії, президент росії володимир путін використає цю дату для оголошення масової мобілізації населення заради вирішального удару по Україні. Про це повідомляє The Daily Mail, передає УНН.

Як заявив 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, одним із аргументів путіна про організацію масового призову населення в армію стане оголошення нової війни “нацистам” усього світу.

Також у кремлі сподіваються, що це надихне населення країни, більша частина якого перебуває під впливом пропаганди з державних телеканалів, йти до лав армії.

“Ми бачили низку заяв путіна про те, що “спецоперація” стає війною, що “це опосередкована війна” та “нацисти всюди”, що “вони не тільки в Україні, а й у НАТО їх повно”. Я думаю, він спробує відмовитись від своєї “спецоперації”. Він готує ґрунт для того, щоб сказати: “Дивіться, тепер це війна проти нацистів, і мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м’яса”, — зазначив Воллес.

Незважаючи на постійні погрози на адресу України з боку вищого російського керівництва, на полі бою армії рф не все вдається.

Лише на кількох ділянках фронту є тактичне просування військ і техніки на кілька кілометрів, а про створення “котлів” для частин української армії на Донбасі не йдеться, пише британське видан

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