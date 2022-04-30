Напередодні під Харковом знищено понад 30 одиниць техніки рф (відео)

Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника, повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії.

Гвардійці здійснювали корегування вогню.Артилеристи ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогуБільше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено.

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