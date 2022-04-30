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Напередодні під Харковом знищено понад 30 одиниць техніки рф (відео)

Напередодні під Харковом знищено понад 30 одиниць техніки рф (відео)

Група бійців спеціального призначення Національної гвардії України, проводячи розвідку на одному з Ізюмських напрямків, виявила багато одиниць техніки, пункт управління та місце проживання особового складу противника, повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Розвіддані оперативно надійшли бійцям ЗСУ, які відпрацювали по них важким та прицільним вогнем артилерії.

Гвардійці здійснювали корегування вогню.Артилеристи ЗСУ ефективно відпрацювали по ворогуБільше 30 одиниць техніки, з яких понад половина танків, а також БТРи, БМД та МТЛБ було знищено.

Агентство Телевидения Новости

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