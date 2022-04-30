Статус ВПО наразі можуть отримати лише ті харків’яни, що виїхали з міста

Жителі міста, які були вимушені покинути свої домівки та переміститися у більш безпечні райони міста Харкова, поки що не можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи.

Як повідомили у Департаменті соціальної політики, таке право наразі мають лише ті харків’яни, які виїхали з місця постійного проживання.«Щодо переміщення харків’ян з одного району міста в інший, на жаль, склалась ситуація, що ці жителі отримати статус внутрішньо переміщеної особи в «Дії» не можуть через недоопрацювання програми. Також немає можливості звернутися до органів соціального захисту, оскільки в умовах постійних обстрілів прийом громадян не здійснюється», – зазначили у департаменті.

Втім, у департаменті висловили сподівання, що найближчим часом Міністерство цифрової трансформації України доопрацює застосунок «Дія», а Міністерство соціальної політики України надасть можлиість отримати статус ВПО й тим харків’янам, що залишилися в межах міста, але були вимушені покинуті свої домівки.

Агентство Телевидения Новости