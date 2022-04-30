В ОРДЛО мобілізують вже навіть калік, – розвідка

В ОРДЛО скасовано медогляд для «призовників», єдиний вихід – хабар. Про це повыдомляэ головне управлінн розвідки МО України. За їх даними

▪️ росіяни практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. З метою виконання встановлених планів з постачання «живої сили», з 20 квітня там призупинено проведення медичних оглядів мобілізованого особового складу. Офіційне пояснення: «у зв’язку з браком спеціалістів». Наразі потенційні «призовники» не мають змоги отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров’ям.

▪️ Тих, хто має явні проблеми зі здоров’ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляються у підрозділи матеріально-технічного забезпечення.

▪️ З метою виявлення ще не мобілізованих чоловіків призовного віку, російська військова поліція проводить систематичні рейди на вулицях та за місцем ймовірного проживання «призовників».

▪️ Єдина альтернатива примусовій мобілізації – виплата хабаря за встановленими розцінками (залежать від віку, спеціальності та стану здоров’я). Зокрема, в окупованій Горлівці розмір хабаря з метою ухилення від служби становить від 5 тис. рос. руб, якщо сплатити безпосередньо на місці затримання. При доправленні в районні відділи «МВС» – від 75 тис. рос. руб.

Агентство Телевидения Новости