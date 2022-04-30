Через обстріли поранена одна людина на Салтівці, – ХОВА

Вночі продовжилися обстріли Харкова, зокрема крайніх східних житлових районів Салтівка та Північна Салтівка. 1 людина, на жаль, поранена. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За минулу добу російські війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають.

Гарячою точкою лишається Ізюм. Противник пробував наступати біля населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат росіянам.

Цілодобово працюємо над відновлення критичної інфраструктури. Продовжуємо забезпечувати гуманітарною допомогою Харків та громади області.

❗️Незважаючи на зменшення кількості обстрілів, просимо жителів Харківщини бути обережними та без потреби не покидати укриттів. Цими вихідними, у поминальні дні, утримайтеся від відвідувань кладовищ та від масових скупчень

Агентство Телевидения Новости