Молодим архітекторам пропонують відновити Харків та інші міста

Відкритий конкурс для архітекторів, дизайнерів, ілюстраторів і митців зі всього світу оновив власний сайт. Тепер на сайті recreateua.com можна побачити проєкти відновлення України та ознайомитися з ідеями та баченням конкурсантів.

З 24 лютого українські міста на півночі і сході України зазнали великих руйнувань. Фотографії зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, церков та адміністративних споруд разом із новинами приносять нам смуток, жаль та скорботу за квітучими містами. Подолати негативні емоції та повернути українцям надію – ось головна мета відкритого конкурсу Re:Create UA.

Конкурс розпочався наприкінці березня. За цей час своїм баченням майбутнього українських міст поділилися художники, дизайнери, архітектори та ілюстратори зі всього світу. Вони вже надіслали вже більше ста проєктів. Та пропозиції продовжують надходити і не тільки з України, звідусіль: з Німеччини, Болгарії, Португалії, Нідерландів, Молдови, Латвії та Ізраїлю. Деякими роботами вже ділилися на сторінках конкурсу у соціальних мережах. Тепер оновлено сайт, на якому будуть викладатися всі роботи конкурсантів. Також на сайті можна відфільтрувати роботи по регіонам, якщо когось цікавить відновлення їхнього рідного краю.

Конкурс вже викликав масу емоцій та дискусій: чи можна давати волю креативній фантазії, незважаючи на численні архітектурні обмеження та норми містобудування. І зараз можна впевнено сказати, що саме таке обговорення, коли українці думають та формують своє майбутнє, ставлення до нього, так необхідне нам саме зараз.

Організатори подовжили дедлайн конкурсу, і тепер подати своє бачення відновлення українських міст можна до 6 травня. Надіслати роботу можна на сайті конкурсу або на пошту we@recreateua.com.

У найближчий час експертне жюрі, до якого входитимуть митці та професійні архітектори, обере та представить свій вибір кращих проектів. Воно надасть коментарії до проєктів-переможців із рекомендаціями, як можна їх допрацювати проєкти. А далі – найскладніший етап: від ідеї майбутнього до його втілення.

Агентство Телевидения Новости