У Харкові ворог обстріляв міську лікарню та житлові будинки

Сьогодні вночі, 30 квітня, ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району міста Харкова. В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок, повідомляє поліція.

В одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Бригадою медиків його було госпіталізовано до міської лікарні.

Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає.

Агентство Телевидения Новости