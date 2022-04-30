Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:31
Просмотров: 109

У Харкові ворог обстріляв міську лікарню та житлові будинки

У Харкові ворог обстріляв міську лікарню та житлові будинки

Сьогодні вночі, 30 квітня, ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району міста Харкова. В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок, повідомляє поліція.

В одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Бригадою медиків його було госпіталізовано до міської лікарні.

Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 