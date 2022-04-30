“Евакуація” за гроші. В окупованих громадах Харківщини з’явились шахраї

Про такі випадки повідомляють у Борівській селищній раді:

Останнім часом з’являються повідомлення від «перевізників», які пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій. За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту. Такі пропозиції мають усі ознаки шахрайства. Разом з тим, реальні перевізники з м. Куп’янськ вважають наразі евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою.

Тому закликаємо борівчан бути обережними, критично оцінювати ситуацію та не переказувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахрайства.

Щодо досвіду евакуації з інших окупованих територій, повідомляють, що на ворожих блок-постах російські військові проводять ретельний огляд речей і людей, що евакуюються. Чоловіків роздягають до пояса і перевіряють наявність слідів користування зброєю та татуювань. Жінок обшукують. Вивчають вміст телефонів, після чого їх можуть відібрати.

Агентство Телевидения Новости