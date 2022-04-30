Традиційно після Великодня християни вшановують пам’ять померлих родичів та близьких, відвідуючи кладовища. З неділі до вівторка ці дні називають Проводи, Гробки, Радуніца. І більшість українців обов’язково йде на цвинтарі, через що там скупчується багато людей.

Одначе, цьогоріч ДСНС закликає утриматись від відвідування місць поховань на Радуницю! Сьогодні, коли росія йде на все, аби збільшити кількість загиблих серед цивільного населення, варто подбати про безпеку живих, йдеться у повідомленні ДСНС.

Застерігаємо:

пам’ятайте про небезпеку мінування, особливо на територіях, де ведуться або велись активні бойові дії;не створюйте скупчення на цвинтарях або в храмах;не влаштовуйте на кладовищі застілля, не вживайте алкоголь, адже в країні триває війна, тож варто завжди бути насторожі;будьте уважними та не втрачайте пильність;слідкуйте за новинами, заявами і рекомендаціями військових адміністрацій у вашому населеному пункті;дотримуйтеся правил пожежної безпеки, використовуючи джерела відкритого вогню;слідкуйте за своїми дітьми, говоріть з ними про небезпеки сьогодення та навчайте життєвонеобхідним правилам;у випадку пожежі чи виявленні ВНП – телефонуйте за номером 101!

Більш того, місцева влада ще перед Великднем застерігала від відвідувань цвинатарів, деякі з яких, як №17, 15 т Слобожанське знаходяться фактично на лінії вогню.

Агентство Телевидения Новости