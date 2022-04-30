«Ніяких справ з росією»: у Німеччині пройшла акція на підтримку України

Сьогодні, 30 квітня, у Берліні організували черговий мирний мітинг через війну в Україні. Понад 150 учасників зібралися біля головного входу будівлі Бунтестагу. Люди вимагали від німецького уряду допомогти організувати «зелені коридори» у Маріуполі, передати важку зброю українським захисникам та запровадити ембарго на газ, нафту та вугілля Росії.

На цю акцію прийшла і студентка з Харкова Ольга Гросул. Дівчина вирішила виїхати з країни у перший день війни. Її шлях у дорозі тривав майже 2 тижні. Вже у Німеччині, навіть за тисячі кілометрів, вона намагається допомагати українцям волонтерством і часто ходить на подібні заходи. Розповідає, що зараз такі акції дуже важливі, адже мовчати про міжнародні злочини росії неприпустимо.

«Кожна людина та моя присутність на кожній акції це суттєво. Ставлення до війни в Україні не повинно атрофіюватись, це не повинно ставати чимось буденним. Це війна! Це війни, які влаштовує на порожньому місці росія і вони не мають ніякого права на це. Наші акції привертають увагу багатьох іноземців, вони це все фіксують на камеру і надсилають своїм знайомим та рідним».

Серед учасників були і переселенці з Маріуполя, які розповідали про свої історії виживання у місті під постійними обстрілами – без води, без їжі та зв’язку. Під час акції люди тримали плакати з написами вимог та скандували: «Ніяких справ з росією» та «Маріуполь – це Україна».

Агентство Телевидения Новости