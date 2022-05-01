Минус ще один генерал рф під Ізюмом

Радник голови офісу президента Олексій Арестович повідомив у інтерв’ю “Фейгін LIVE” про три удари ЗСУ по передовому командному пункту 2 армії РФ, штабу ВДВ під Ізюмом та по штабу окупантів на Первомайскому напрямку. За його словами, це приблизно 400-600 трупів серед окупантів. Серед них є старші офіцери.

У ході успішної операції, проведеної ЗСУ 30 квітня в районі Ізюма, ворог зазнав відчутних втрат. Завдяки використанню високоточної зброї вдалося прицільно потрапити до командного пункту російських окупантів.

Стало відомо, що серед загиблих виявився тиловий командир, начальник військ РЕБ російської армії генерал-майор Андрій Симонов.

Агентство Телевидения Новости