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До звільненої Кутузівки доставили гуманітарну допомогу (фото)

До звільненої Кутузівки доставили гуманітарну допомогу (фото)

Збройні Сили України звільнили Кутузівку, яка більше двох місяців була окупована росіянами. Сьогодні спільно із оборонцями Харкова доставили гуманітарну допомогу місцевим жителям, йдеться у повідомленні ХОВА.

“Розбите та розграбоване. Окупанти виганяли мирних мешканців з власних осель. Близько сотні людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили у холодних підвалах. Без світла, газу і запасів продуктів.

Надаємо всю необхідну допомогу, усі охочі мають змогу евакуюватися в більш безпечні місця”.

Агентство Телевидения Новости

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