До звільненої Кутузівки доставили гуманітарну допомогу (фото)

Збройні Сили України звільнили Кутузівку, яка більше двох місяців була окупована росіянами. Сьогодні спільно із оборонцями Харкова доставили гуманітарну допомогу місцевим жителям, йдеться у повідомленні ХОВА.

“Розбите та розграбоване. Окупанти виганяли мирних мешканців з власних осель. Близько сотні людей, більшість яких літні люди, діти, два місяці жили у холодних підвалах. Без світла, газу і запасів продуктів.

Надаємо всю необхідну допомогу, усі охочі мають змогу евакуюватися в більш безпечні місця”.

Агентство Телевидения Новости