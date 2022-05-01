Протягом доби Харків тричі обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню: є постраждалі

З 30 квітня по 1 травня росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Постраждали Салтівка, П’ятихатки, район аеропорту.

Про ситуацію на Харківщині станом на 1 травня розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах.

За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі.

Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни острілювали житлові квартали Харкова.

«Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий.

Ми відновлюємо критичну інфраструктуру, продовжує роботу обласний гуманітарний штаб. Як і раніше, доставляємо гуманітарну допомогу до пунктів видачі у Харкові та до громад області», повідомляє ХОВА.

Агентство Телевидения Новости