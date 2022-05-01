Наслідки обстрілу Немишлянського району: є поранений

Напередодні окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: в результаті поранення отримав 61-річний чоловік. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

Пошкоджено низку житлових будинків, магазинів та складських приміщень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости