Школа, будинки та ферма: наслідки ранкового обстрілу Богодухівщині

Сьогодні вранці, 1 травня, російські військові обстріляли села Уди та Баранівка у Богодухівському районі.

Внаслідок обстрілу у селищі Уди пошкоджено два житлових будинки та навчальний заклад. У селі Баранівка руйнувань зазнали господарські приміщення фермерського господарства.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

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