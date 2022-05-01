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У Богодухівському районі затримано підозрюваного у вбивстві

У Богодухівському районі затримано підозрюваного у вбивстві

Ввечері 29 квітня в селищі Коломак Богодухівського району під час застілля у двох місцевих жителів виник конфлікт.

Під час сварки один з чоловіків вирішив вбити свого товариша і вдарив його кулаком, від чого той впав на підлогу. Після цього 34-річний зловмисник обмотав поясом шию потерпілого та задушив його, повідомляє прокуратура Харківської області.

Наразі 34-річного зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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