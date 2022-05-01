Евакуація цивільних з “Азовсталі” дійсно проведена, – ООН та ОП

В ООН підтвердили евакуацію із Маріуполя. Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів та прибув на завод у Маріуполі вранці у суботу за місцевим часом, йдеться у повідомленні Червоного Хреста.

Ніякі подробиці не можуть бути розкриті доти, доки ситуація не дозволить, оскільки це може поставити під серйозну загрозу безпеку цивільних осіб та конвою.

Нагадає напередодні ввечері, “азовці” повідомили, що у той час, як обидві сторони дотримувались режиму припинення вогню, їм вдалось вивести та пересадити у автобуси частину цивільних – жінки з дітьми, літні люди – які, за домовленностями, повинні прибути в Україну.

Пізніше Президент Володиир Зеленській написав, що вдалося евакуювати близько 100 осіб, вони йдуть на підконтрольну ВСУ територію

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