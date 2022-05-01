Окупанти зазнали втрат під селищем Старий Салтів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 травня. 67 доба війни.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури, що знаходяться на території України з території республіки білорусь, а також здійснення провокацій у районах розташованих у безпосередній близькості до державного кордону України із звинуваченням у них підрозділів наших сил оборони.

У подальшому не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на зазначеному напрямку.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка. Також російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів.

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

Російські окупанти продовжують протиправні дії проти громадян України на тимчасово зайнятих територіях. Перешкоджають вільному переміщенню наших громадян на незахоплену росіянами територію України.

Також загарбники продовжують спроби формувати систему так званої влади на тимчасово захоплених територіях. Закликаємо громадян продовжувати тотальний спротив окупантам.

Агентство Телевидения Новости