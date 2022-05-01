Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:46
Просмотров: 101

Під Харковом затримано два агента рф з арсеналом зброї

Під Харковом затримано два агента рф з арсеналом зброї

У поле зору оперативників СБУ Харківської області потрапили двоє місцевих мешканців: 27-річний росіянин та 43-річний громадянин України. Кожний з цих громадян до початку збройної агресії рф проти України регулярно, по кілька разів на місяць, виїжджав до російського Бєлгорода нібито з підприємницькою метою.

Крім цього встановлено, що кожен з них незаконно зберігав вдома бойову вогнепальну зброю та військові засоби ураження.

За місцями мешкання зловмисників співробітники СБУ вилучили чималий арсенал військових засобів ураження: 3 автомати Калашникова, 1 пістолет Макарова, помпову рушницю, 24 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, близько півтисячі набоїв до автомату Калашникова та інших видів вогнепальної зброї.

Наразі зловмисники затримані. Вирішується питання щодо повідомлення кожному з них про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність зловмисників до співпраці зі спецслужбами країни-агресора та можливість надання ними допомоги окупаційним військам.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 