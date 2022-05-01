Під Харковом затримано два агента рф з арсеналом зброї

У поле зору оперативників СБУ Харківської області потрапили двоє місцевих мешканців: 27-річний росіянин та 43-річний громадянин України. Кожний з цих громадян до початку збройної агресії рф проти України регулярно, по кілька разів на місяць, виїжджав до російського Бєлгорода нібито з підприємницькою метою.

Крім цього встановлено, що кожен з них незаконно зберігав вдома бойову вогнепальну зброю та військові засоби ураження.

За місцями мешкання зловмисників співробітники СБУ вилучили чималий арсенал військових засобів ураження: 3 автомати Калашникова, 1 пістолет Макарова, помпову рушницю, 24 бойові гранати Ф-1 та РГД-5, близько півтисячі набоїв до автомату Калашникова та інших видів вогнепальної зброї.

Наразі зловмисники затримані. Вирішується питання щодо повідомлення кожному з них про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність зловмисників до співпраці зі спецслужбами країни-агресора та можливість надання ними допомоги окупаційним військам.

Агентство Телевидения Новости