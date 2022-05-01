3 загиблих, 8 поранених: підсумки доби на Харківщині

Сьогодні загарбники обстрілювали житлові квартали Харкова, зокрема Салтівку. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка. Унаслідок цих обстрілів загинули 3 людей, 8 мирних мешканців отримали поранення, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Нагадую, що небезпека обстрілів на Харківщині є дуже високою. Залишайтеся по можливості в укриттях. Не нехтуйте власною безпекою, не перебувайте на вулиці без нагальної необхідності», – йдеться у повідомленні.

Як і в попередні дні найгарячіше на території Харківщини по Ізюмському напрямку. Тут ворог продовжує спроби вести наступальні дії. Завдяки ефективним діям наших захисників, ці спроби невдалі. Сьогодні російські окупанти вкотре зазнали великих втрат в живій силі і техніці.

Крім того, агресор вів обстріл позицій ЗСУ в районах населених пунктів Уди та Прудянка, і зазнав великих втрат в районі селища Старий Салтів.

На фото – смт Золочів, Богодухівський район. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Пошкоджено дванадцять житлових будинків та низку господарських приміщень.

Агентство Телевидения Новости