На Харківщині ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки та бліндаж окупантів
На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини. Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.
За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.
В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:
танк Т-90 – знищенотанк Т-80БВМ – знищеноМТЛБ – знищеноМТЛБ – пошкоджено
Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів – уточнюються.