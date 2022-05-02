Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 119

На Харківщині ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки та бліндаж окупантів

На Харківщині ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки та бліндаж окупантів

На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини. Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.

В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

танк Т-90 – знищенотанк Т-80БВМ – знищеноМТЛБ – знищеноМТЛБ – пошкоджено

Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів – уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 