На Харківщині ЗСУ знищили скупчення ворожої техніки та бліндаж окупантів

На Харківщині під час проведення розвідувальних заходів наші воїни виявили скупчення ворожої техніки. Це були важкоброньовані і легкоброньовані машини. Про це повідомили в Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України.

За годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожим цілям.

В результаті спільної роботи воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

танк Т-90 – знищенотанк Т-80БВМ – знищеноМТЛБ – знищеноМТЛБ – пошкоджено

Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів – уточнюються.

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