Які фахівці будуть затребувані у Харкові після війни

Після перемоги України над російськими окупантами промисловість, ІТ-індустрія та будівельна галузь стануть локомотивами економічного відродження Харкова.

За словами міського голови Ігоря Терехова, через війну десятки тисяч людей залишилися без можливості працювати, заробляти та дбати про свої сім’ї.

«Не працюють наші промислові підприємства. Декілька найбільших ринків міста Харкова знищено. Сфера обслуговування майже не працює. Будівельний бізнес зупинився. Харків завмер», – зазначив Ігор Терехов.

Проте, за словами мера, харків’яни неодмінно відновлять рідне місто.

«Після нашої перемоги промисловість, ІТ-індустрія та будівництво стануть локомотивами економічного відродження міста. Кожному у Харкові знайдеться робота. Ми разом з усіма харків’янами, які люблять своє місто, свою країну, по крихтах відновимо все, що було знищено», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости