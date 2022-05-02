У Харкові відновлює роботу один із відділів РАЦС

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, розташований по вулиці Плеханівській, 73, відновлює роботу у вівторок 3 травня.

Прийом громадян проводитиметься у вівторки та п’ятниці з 10:00 до 14:00.

Як повідомили в Харківській міській раді, незважаючи на те, що це районний відділ, обслуговуватиме він мешканців усіх районів міста.

«Вже 3 травня харків’яни зможуть отримати різноманітні послуги, пов’язані із реєстрацією народження дитини, шлюбу чи смерті людини. Це дуже важливо у такий скрутний час. Ми не повинні жити однією війною, а зобов’язані створити всі умови, щоб життя в місті тривало».

Агентство Телевидения Новости