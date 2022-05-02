Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:39
Просмотров: 88

У Харкові відновлює роботу один із відділів РАЦС

У Харкові відновлює роботу один із відділів РАЦС

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану, розташований по вулиці Плеханівській, 73, відновлює роботу у вівторок 3 травня.

Прийом громадян проводитиметься у вівторки та п’ятниці з 10:00 до 14:00.

Як повідомили в Харківській міській раді, незважаючи на те, що це районний відділ, обслуговуватиме він мешканців усіх районів міста.

«Вже 3 травня харків’яни зможуть отримати різноманітні послуги, пов’язані із реєстрацією народження дитини, шлюбу чи смерті людини. Це дуже важливо у такий скрутний час. Ми не повинні жити однією війною, а зобов’язані створити всі умови, щоб життя в місті тривало».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 