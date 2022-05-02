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В харківському Екопарку залишили помирати тигра, – зоозахисники

В харківському Екопарку залишили помирати тигра, – зоозахисники

Зоозахисники з організації UAnimals отримали інформацію про те, що у Фельдман Екопарку досі перебуває тигр. З фото-відео матеріалів видно, що стан здоров’я тигра незадовільний і можливо, є загроза життю, повідомляє UAnimals.

«Ми зателефонували у Фельдман Екопарк, де підтвердили дану інформацію. Але відмовили нам у вивезенні тигра в безпечний регіон, мотивуючи відмову тим, що тигр старий.

Для UAnimals – кожне життя важливе, тому ми прямо зараз вирушаємо за тигром, з метою забрати його в Притулок для диких тварин  надати все необхідне лікування та піклуватись належним чином.

Закликаємо Фельдман Екопарк та Александр Фельдман  нарешті дати згоду на вивезення всіх тварин, які досі там залишились!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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