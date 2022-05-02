На Харківщині відновили проїзд біля двох зруйнованих мостів

Працюємо над створенням безпечних логістичних ланцюжків у Харківській області. У ході бойових дій низку мостів тут було зруйновано. У координації з військовими влаштовуємо переправи там, де це безпечно, повідомляє «Укравтодор».

Наразі зроблені тимчасові об’їзди 2 штучних споруд на автомобільній дорозі Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук.

Працювали 27 робітників, 9 одиниць техніки (самоскиди, навантажувач та кран). На першому об’єкті влаштовано 150 метрів тимчасової дороги, на другому – 250 метрів.

Окрім цього, щодня ліквідуємо аварійну ямковість на дорогах Харківщини.

Станом на сьогодні, більш ніж 100 кілометрів доріг області очищено від спаленої техніки та інших наслідків вторгнення ворога.

На всіх звільнених територіях, на дорогах та в населених пунктах дорожники працюють лише після ретельного розмінування.

Агентство Телевидения Новости